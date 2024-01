"A economia vai bombar em 2024, e vai bombar forte", prevê Eduardo Guimarães

Apoie o 247

247 - O jornalista Eduardo Guimarães expressou otimismo em relação ao atual cenário econômico, destacando a perspectiva de colher frutos em diversas áreas. Em entrevista à TV 247, ele ressaltou que, especialmente na economia, este ano promete ser promissor.

“Não tem como contornar o fato de que a economia vai bombar, e vai bombar forte. A gente estava em um círculo vicioso, e agora estamos ingressando num círculo virtuoso, como dos governos anteriores do presidente Lula. [Isso acontece] quando você começa a governar pensando no salário mínimo, na distribuição de renda. Como o Lula já falou diversas vezes, o Brasil é fácil de governar”, afirma o jornalista.

Guimarães também fez referência às medidas adotadas pelo presidente Lula para estimular a economia ao longo de 2023, como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o papel dos gastos públicos, o crescimento de empregos, a redução de juros e o aumento do crédito. Ele afirma que o Brasil, com seu mercado interno robusto, tem a capacidade de impulsionar mais ainda a economia este ano, como fez superando as expectativas econômicas em 2023 .

“O Lula está recompondo as reservas cambiais, então a economia vai se erguer. Aí eles [opositores] podem ter muito bolsonaristas curtindo os memes deles, mas a aprovação do Lula entre aqueles que são a esmagadora maioria vai continuar a subir", conclui Guimarães.

