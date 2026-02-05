"A eleição será dura e exige frente ampla para derrotar o bolsonarismo”, alerta Márcio Jerry

247 - O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) afirmou que a disputa presidencial exigirá novmente a construção de uma frente política ampla e fez um reconhecimento direto sobre os limites eleitorais do campo progressista atuando sozinho. Em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 247, ele afirmou que o momento político impõe diálogo, convergência e articulação com forças além da esquerda.

“Nós, sozinhos da esquerda, não damos conta de vencer uma eleição presidencial”, declarou o parlamentar.

Jerry reconhece que a disputa tende a ser acirrada, mesmo diante dos indicadores positivos do governo Lula, e defende que o campo democrático e popular amplie sua capacidade de articulação política e social.

O deputado foi enfático ao afirmar que a vitória eleitoral passa por um projeto de maioria política e social, e não apenas ideológica.

“Buscar sempre a constituição de um campo amplo de forças que assegure os direitos do povo, que assegure a democracia brasileira”, salientou.

Segundo ele, é necessário aprimorar o diálogo com setores progressistas e também com o centro democrático, tendo como eixo comum a defesa da democracia, dos direitos sociais e de um projeto nacional de desenvolvimento.

Jerry sustenta que o governo Lula reúne entregas e resultados que credenciam sua continuidade, mas alerta que isso, por si só, não garante vitória automática nas urnas.

O parlamentar avalia que, em condições políticas normais, os resultados do governo colocariam Lula em posição muito mais confortável. Ele citou como pontos fortes a retomada de políticas sociais, crescimento econômico, inflação sob controle, queda do desemprego, reativação de programas em saúde e educação e o reposicionamento internacional do Brasil.

Apesar disso, o deputado afirma que o ambiente político é complexo e que os avanços do governo nem sempre são plenamente absorvidos pelo debate público. Por isso, segundo ele, a eleição será “renhida, dura e equilibrada”, exigindo mobilização social, capacidade de diálogo e construção política permanente.

Márcio Jerry destacou que o campo progressista precisa combinar firmeza programática com abertura política.

Apesar dessas considerações, Márcio Jerry disse que está “otimista, mas não irresponsável”, defendendo “firmeza com humildade, ousadia e capacidade de mobilização”.

Para o deputado, reconhecer que a esquerda isoladamente não forma maioria eleitoral é um gesto de realismo político, não de recuo. A tarefa é transformar apoio social difuso em maioria política organizada, unindo forças em torno da democracia e da melhoria das condições de vida da população.

Nesse contexto, a ampliação do campo democrático aparece, na visão do parlamentar, não apenas como tática eleitoral, mas como estratégia para sustentar um projeto de país com estabilidade institucional, desenvolvimento e direitos sociais.