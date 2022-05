'A elite dos EUA dá sinais de que não tem problema se Lula for eleito', diz James Green

Apoie o 247

247 - O historiador e professor James Green, da Brown University, comentou sobre as recentes declarações de autoridades dos Estados Unidos em defesa do sistema eleitoral brasileiro e sobre o ex-presidente Lula (PT) ter sido capa da revista Time, uma das mais influentes do mundo.

Segundo ele, são “sinais claros de setores da elite norte-americana de que não há problema se Lula for eleito”. “Eles não vão concordar, vão tentar pressionar, aliciar o Brasil à política norte-americana, mas acham muito mais ameaçador Bolsonaro no poder, como Trump é a grande ameaça que nós enfrentamos nos Estados Unidos”, declarou.

De acordo com ele, há setores que vão apoiar Lula contra Bolsonaro no segundo turno e “setores empresariais norte-americanos estão entendendo isso também”.

Green também afirmou que as declarações do Departamento de Estado norte-americano, que organizou diversos golpes de Estados ao redor do mundo, são para mostrar que o governo norte-americano não quer o golpe no Brasil, ao contrário de Jair Bolsonaro (PL).

Ele disse que, apesar da história norte-americana no Brasil e na América Latina ser “horrível” e a esquerda ter razão de não acreditar nos EUA, “o mundo é complexo”, tem “contradições” e “o que aconteceu ontem não é o que vai acontecer amanhã”. Ele aponta que atualmente o cenário é diferente. Segundo ele, os EUA não querem um golpe por uma “situação pragmática”.

“Eu acho que o Departamento de Estado está deixando claro que não quer um golpe no Brasil. Eles [autoridades norte-americanas] estão enfrentando ameaça ainda de golpe nos Estados Unidos”, afirmou, referindo-se aos ataques do ex-presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro, às eleições norte-americanas.

