"A Faria Lima é também uma igreja e quer a barbárie", diz Marcia Tiburi

Apoie o 247

ICL

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que mantém seu otimismo diante da possível vitória do ex-presidente Lula nas eleições. "Fiquei três horas na fila e o clima era totalmente Lula, em Paris. Minha ressaca foi menor, porque estava menos otimista com a vitória no primeiro turno. Vencemos e estamos a caminho de uma segunda vitória no segundo turno", afirmou.

Marcia também fez sua análise sobre a força dos aliados de Jair Bolsonaro nas urnas. "O grotesco bolsonarista não é derrotado de uma hora pra outra", afirma. "Damares e o astronauta ficarão oito anos parasitando o erário. São imorais e astuciosos. Precisamos fazer educação e cultura contra o fascismo", aponta.

Na entrevista, ela também falou sobre a importância do estado laico. "Lula é ecumênico, mas é importante sustentar a laicidade. Sem laicidade, não há democracia. No meu país ideal, líderes religiosos não poderiam se candidatar. Muitos pastores são abusadores da fé", afirma. "Há uma falta absoluta de escrúpulos da extrema direita", acrescenta.

Ela afirmou que o Brasil não está sendo vítima apenas dos pastores picaretas. "A Faria Lima também é uma igreja. A ela também interessa a barbárie", afirma, lembrando que o mercado financeiro é movido pelo egoísmo e pelo imediatismo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.