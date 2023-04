"A mídia não informa sobre privatizações. Ela faz propaganda", diz Eduardo Moreira

Apoie o 247

247 – O economista Eduardo Moreira concedeu uma entrevista ao programa Boa Noite 247 no dia 10 de abril, em que denunciou a falta de informação da mídia comercial brasileira sobre as privatizações. Segundo ele, a mídia faz propaganda 24 horas por dia, mas não traz informações sobre os impactos das privatizações na população e na economia do país.

Para Moreira, a pergunta a se fazer não é se o serviço privado é pior ou melhor do que o público, mas sim se, com o orçamento que se tem, o serviço seria melhor ou pior se todo o sistema de saúde fosse privatizado. E a resposta, segundo o economista, é que seria muito pior para os mais pobres.

As privatizações são um tema recorrente no Brasil desde a década de 1990, quando o governo Fernando Collor de Mello iniciou um amplo processo de venda de empresas estatais. Nos anos 2000, as privatizações perderam força, mas voltaram a ganhar destaque no governo golpista de Michel Temer e depois no de Jair Bolsonaro.

Na entrevista, Eduardo Moreira argumenta que, no caso da saúde, a privatização significaria o fim do Sistema Único de Saúde (SUS) e, consequentemente, o fim do acesso gratuito e universal à saúde para a população mais pobre. Além disso, Moreira destaca que a privatização não é necessariamente mais eficiente do que o setor público. Segundo ele, muitas empresas privadas que atuam na saúde têm baixa qualidade de serviço e priorizam o lucro em detrimento da qualidade do atendimento. Assista:

