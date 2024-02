'A República de Curitiba segue viva e é preciso punir todos', diz Ricardo Coutinho

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho alertou em entrevista à TV 247 sobre a continuidade de membros da Lava Jato nas instituições brasileiras e os riscos que suas atividades representam ao Estado Democrático de Direito e a gestões progressistas ao redor do País.

Coutinho foi vítima de lawfare na Operação Calvário. Ele chegou a ser preso de forma cautelar em dezembro de 2019 pela força-tarefa, que investigava suposto desvios de cerca de R$ 130 milhões na saúde e educação do estado. Ele nega as acusações.

continua após o anúncio

Na entrevista, Coutinho defendeu que, para o Estado Democrático de Direito efetivamente retornar ao Brasil, é necessário 'passar a limpo' o histórico da Lava Jato e também da Calvário. Ele cobrou punições contra os agentes persecutórios do Ministério Público e uma reforma nessa instituição.

'O Brasil precisa passar isso a limpo. É preciso fazer com que o Estado de Direito retorne. Os procuradores de Curitiba, fora o Deltan (Dallagnol), todos continuam lá', disse Coutinho.

continua após o anúncio

'Se não houver punição os abusos vão voltar a acontecer'

Segundo o ex-governador, o poder de acusação do Ministério Público é frequentemente abusado, gerando imensos prejuízos à sociedade brasileira: 'É preciso ter uma reforma do MP. Ninguém pode acusar por acusar. Se acusar, e ficar compravada a má-fé, é preciso responder por isso. Profissionais recorrentemente fazem essas acusações e pedem. Como vamos devolver os prejuízos que as pessoas tiveram. Essa é uma questão fundamental'.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: