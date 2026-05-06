“A segurança pública piorou e a violência aumentou”, afirma Giannazi sobre gestão Tarcísio

247 - O deputado estadual Carlos Giannazi (PSol-SP) repudiou a política de segurança pública do governo de Tarcísio de Freitas, afirmando que houve piora nos índices e aumento da violência no estado. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Boa Noite 247.

Ele afirmou que houve aumento de casos graves. “São Paulo é campeão do Brasil em feminicídio”, declarou, ao comentar o cenário de segurança pública e a sensação de insegurança entre a população.

O estado de São Paulo registrou alta nos casos de feminicídio e no número de mortes decorrentes de intervenção policial nos três primeiros meses de 2026, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

De acordo com os dados, uma mulher foi morta a cada 25 horas no estado. Foram registrados 86 casos, alta de 41% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e de 72% na comparação com o mesmo período de 2022, início da atual gestão estadual. É o maior número de casos de casos para um primeiro trimestre desde o início da série histórica.

Ao analisar o cenário atual, o parlamentar associou o crescimento da violência a falhas na condução da política de segurança. Ele também destacou que episódios recentes contribuíram para desgastar a imagem do estado, inclusive internacionalmente.

Giannazi apontou que houve intensificação da violência policial em operações recentes. Segundo ele, ações como as realizadas na Baixada Santista tiveram repercussão negativa. O deputado citou que essas operações “se transformaram em marcas negativas para o governo”, mencionando impactos na percepção pública e internacional.





Desgaste na área de segurança

Giannazi avaliou que a política conduzida pelo governo estadual gerou insatisfação inclusive entre profissionais da área. “Há um descontentamento das forças de segurança do Estado de São Paulo”, disse, referindo-se a críticas sobre reajustes salariais e condições de trabalho.

O parlamentar também relacionou o cenário ao comando da área de segurança, indicando que decisões políticas influenciaram os resultados. Segundo ele, a condução da política pública contribuiu para o aumento da violência e para a perda de credibilidade.





Tigre de papel

Além da segurança, Giannazi criticou outros aspectos da gestão estadual, apontando precarização de serviços públicos. “É um governo que não tem nada para entregar para a população do estado de São Paulo”, afirmou.

Giannazi questionou a eficácia da gestão estadual e classificou o governo como sustentado por imagem e publicidade. “É um tigre de papel, na verdade. Ele depende do marketing”, afirmou.

Segundo o parlamentar, a gestão não apresenta resultados concretos à população. “É um governo que não tem nada para entregar para a população do estado de São Paulo”, declarou.

Ao analisar o cenário eleitoral, o deputado afirmou que há espaço para disputa e rejeitou a ideia de invencibilidade do atual governo. Para ele, a narrativa de força política não corresponde à realidade.

Giannazi também destacou que setores da população e gestores municipais demonstram insatisfação com a gestão estadual. “Eles estão muito descontentes com o governador Tarcísio de Freitas”, afirmou.





Mobilizações

O parlamentar mencionou ainda um contexto de mobilização social no estado, com greves e protestos em diferentes áreas. Segundo ele, esses movimentos refletem insatisfação com políticas públicas e condições de trabalho.

Ao final, Giannazi indicou que o cenário atual deve influenciar o debate político nos próximos meses, especialmente nas eleições, com a segurança pública e a qualidade dos serviços no centro das discussões.