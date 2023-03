Adriano Diogo: “Todo o garimpo e mineração estão nas mãos de militares e essa caixa-preta tem que ser aberta”

Ao comentar o envolvimento de militares no caso da joias sauditas que Jair Bolsonaro tentou contrabandear, Adriano destacou a relação dos militares com a exploração de minérios edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-deputado estadual Adriano Diogo, que foi preso pela ditadura militar na década de 70 quando era estudante de geologia na USP e, como ex-presidente da Comissão da Verdade de São Paulo Rubens Paiva, participou do programa Giro das Onze, da TV 247.

Ao comentar o envolvimento de militares no caso da joias sauditas que Jair Bolsonaro tentou contrabandear, Adriano destacou a relação dos militares brasileiros com a exploração de minério.

“O que está acontecendo no Território Yanomami? Quem manda no garimpo do Território Yanomami? Coronel Curió, aquele da Guerrilha do Araguaia que depois abriu o garimpo de Serra Pelada, o maior exemplo de trabalho escravo do mundo. Quem controla todos os garimpos da Amazônia? Coronel Curió, que morreu outro dia, mas antes não saia da sala de Bolsonaro. Todo o garimpo e mineração do Brasil estão nas mãos de militares e essa caixa-preta tem que ser aberta”, afirmou.

Geólogo, Adriano Diogo citou o granito azul, considerado um dos mais bonitos do mundo, que está na região de Brotas de Macaúba, na Bahia, onde Carlos Lamarca e o Zequinha Barreto foram assassinados.

“Desde que os militares foram para lá, descobriram aquelas maravilhas do granito azul, o mais caro do mudo, e esse granito está nas mãos dos militares”, enfatizou.

E acrescenta: “Quem controla a mineração no Brasil, desde o tempo da Vale do Rio Doce, são os militares. O nióbio, que está na mão da família Moreira Salles, é um patrimônio dos militares”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.