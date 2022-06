Aldo Rebelo: quem ameaça o Brasil é o Paulo Guedes, não os militares

Ex-ministro da Defesa diz que a ameaça real parte do neoliberalismo rentista edit

247 – O ex-ministro Aldo Rebelo, que é pré-candidato ao Senado pelo PDT de São Paulo, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, por que defende a centralidade da questão nacional. "O mundo é alvo de uma disputa entre as nações imperiais e as nações emergentes", disse ele. "A democracia depende do direito de viver em um país independente. Sem independência, os outros direitos são figurativos", acrescentou.

Aldo também disse que não há risco de golpe militar no Brasil. "A grande ameaça ao Brasil é o Paulo Guedes – e não os militares. Guedes é quem governa o Brasil", declarou. "Se há um Partido Militar, ele é muito fraco e vem se desfazendo. Golpe militar depende de apoio civil."

Alvo de críticas constantes por parte de setores da esquerda, Aldo atribui os ataques à ação de ONGs, em razão de posições que adotou em temas como a questão indígena e o Código Florestal. "Querem proibir a exploração mineral em dois terços do território brasileiro. Não faz sentido o Brasil, e nem os índios, abrirem mão dessa riqueza. Quando você legaliza, o estado vai fiscalizar", afirmou.

Na entrevista, Aldo também falou sobre as relações entre Brasil e Rússia. "O Brasil já é beneficiário da nova ordem que se avizinha", diz ele. "É o destino do Brasil ser um país importante no mundo. O Brasil é muito grande para ser tomado como inimigo por alguém. Deveríamos ser uma potência militar, mas somos uma potência num tema muito importante, que é a segurança alimentar", finaliza.

