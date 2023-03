“Alexandre Silveira foi pego com a boca na botija”, diz Tereza Cruvinel

Jornalista prevê, no entanto, que o ministro continuará no cargo. Assista na TV 247 edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel comentou a postura do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que, junto ao mercado e ao Centrão, traiu o presidente Lula na composição da lista que integrará o Conselho de Administração da Petrobrás, substituindo nomes de confiança do governo por pessoas ligadas a financistas.

Apesar da pressão pela demissão de Silveira, vinda do próprio PT, a jornalista prevê que ele continuará no cargo. "O ministro fica em muito má situação, o Alexandre Silveira, que ontem até estava ao lado do Haddad na entrevista coletiva, muito afinado na questão da fórmula para a reoneração dos combustíveis. Não imaginava um ministro fazendo isso. Agora, pego com a boca no botija, é como diz o Requião: 'vai pedir demissão ou será demitido?' Mas eu não acho que vai acontecer uma coisa nem a outra".

Ela lembrou que, em uma conversa que teve com o presidente Lula, ele foi claro sobre a necessidade de a Petrobrás "contribuir mais". "Para que o governo siga nessa linha, cobrando uma contribuição maior da Petrobrás à sociedade, seja na questão dos preços ou seja na revisão da distribuição dos lucros, é preciso ter um conselho que tenha afinidade com essas diretrizes. E definivamente não era esse, que foi manipulado pelo ministro de Minas e Energia".

