"Aliança com Lira é pragmática e necessária", diz Odair Cunha

247 – Em uma entrevista concedida à TV 247 nesta semana, o deputado Odair Cunha (PT-MG), novo líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, discutiu diversos aspectos políticos, destacando a atual conjuntura legislativa e os desafios enfrentados pelo governo. O diálogo começou abordando a liderança assumida por Odair Cunha em meio a um cenário político complexo, marcado pela ampliação das legendas de direita na Câmara dos Deputados, fruto das eleições de 2022, e pelo poder considerável do atual presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL).

Cunha enfatizou que a agenda do governo, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve avanços significativos no ano anterior, destacando a aprovação da PEC da transição como crucial para viabilizar projetos importantes. Entre esses projetos, estão a revisão da Lei de cotas, a reforma tributária e a valorização do salário mínimo, que, segundo ele, são fundamentais para enfrentar desafios sociais.

No entanto, o deputado ressaltou as limitações do PT, que não alcança 1/5 da casa. Ele reforçou a importância de ampliar a representação de parlamentares progressistas, não apenas do PT, mas também de outros partidos aliados.

Quanto à relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, Cunha reconheceu a necessidade de diálogo, embora tenha deixado claro que isso não implica concordância automática com as posições ideológicas ou programáticas de Lira. Ele destacou que a Mesa Diretora precisa garantir espaços plurais e que o PT participará ativamente do processo de sucessão de Lira.

Sobre as prioridades legislativas para 2024, Cunha enfatizou a importância da política de valorização do salário mínimo e da necessidade de enfrentar a questão da reoneração para garantir recursos para a Previdência Social. Ele também mencionou a necessidade de uma reforma tributária abrangente, incluindo a tributação de dividendos e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Assista:

