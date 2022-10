Altamiro Borges: “Eleição confirmou que o povo gosta do Lula. Agora é amplitude, rua e ousadia nas propostas”

“Lula saiu de uma prisão injusta feita por uma abusiva Lava Jato para 6 milhões de votos à frente no primeiro turno das eleições no Brasil”, destacou o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, afirmou em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, que a vantagem de Lula no primeiro turno das eleições foi um vitória contra toda a criminalização que enfrentou nos últimos anos.

“O legado já está dito e a eleição confirmou que o povo gosta muito do Lula. De tudo que foi feito contra ele, a satanização das esquerdas, o Lula saiu de uma prisão injusta feita por uma abusiva Lava Jato para 6 milhões de votos à frente no primeiro turno das eleições no Brasil”, destacou.

“Agora é amplitude, rua e ousadia nas propostas”, acrescentou.

O jornalista afirmou ainda que Jair Bolsonaro chegou à presidência por força da circunstância que o favoreceram.

“Bolsonaro era um militar medíocre, um político medíocre que chegou à presidência fruto da circunstância, fruto de um golpe e da prisão do Lula. Se Lula tivesse disputado a eleição em 2018, ele teria sido reeleito. Ele ficou quatro anos no poder e aí a fascistização foi muito violenta e usaram e abusaram do dinheiro público e das estruturas do estado”, destacou

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.