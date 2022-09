Altamiro Borges: mídia hegemônica não gosta da concorrência e do jornalismo competente como do 247

O jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, falou sobre os ataques contra a mídia independente edit

247 - O jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, participou do programa Giro das Onze, da TV 247, e comentou o texto em que a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, cita o Brasil 247 como veículo que produz conteúdo de ‘desinformação’.

“Nessa era digital ela tenta desqualificar e subjugar essa experiência de jornalismo alternativo feita por jornalistas extremamente competentes e dedicados.

Segundo ele, “a mídia monopolista nunca gostou da concorrência e nunca aceitou disputa de narrativas na sociedade”.

“Essa mídia monopolista tem interesses de classe, políticos e econômicos. Nunca gostou de uma mídia alternativa ou contra hegemônica. Uma mídia que questione seus dogmas econômicos ultraneoliberais. Uma mídia que questione seu histórico de golpes no Brasil”, destacou Altamiro.

E acrescenta: “Nessa era digital, ela tenta desqualificar e subjugar essa experiência de jornalismo alternativo feita por jornalistas extremamente competentes e dedicados. É uma tentativa de conter e evitar concorrência dessa imprensa alternativa com bom jornalismo”.

Sobre o processo eleitoral, o jornalista destacou que Jair Bolsonaro apostou tudo no início da propaganda eleitoral na TV e rádio e, principalmente, no pacote de bondades com o auxílio emergencial e outros benefícios.

“As pesquisas não apontam que ele estourou a boca do balão. A aprovação do governo aumentou, mas não transferiu votos para Bolsonaro, o que mostra que uma parte da sociedade está vacinada. Sabe que esse pacote de bondades é eleitoreiro, é um estelionato eleitoral”, analisou.

