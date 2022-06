Altman: fortalece-se a chance de vitória de Lula em primeiro turno

Consolidação dos principais candidatos aumenta chances de vitória do ex-presidente Lula no primeiro tuno, apontou o jornalista edit

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, analisou o cenário eleitoral marcado pelo crescimento das projeções de voto no ex-presidente Lula. Somando a este fator a consolidação dos três principais candidatos, crescem as chances de vitória do petista no primeiro turno.

O crescimento de Lula pode ser atribuído à saída de João Doria da disputa, precisou Altman. Segundo o Datafolha, o petista lidera com 48% dos votos contra 27% de Jair Bolsonaro. “A desistência do Doria, ao contrário da desistência do Moro, levou votos para o Lula. Esse foi o grande fato novo entre as pesquisas”, afirmou. “Pensava que teria mais equilíbrio, mas o voto foi para o Lula”.

“As pesquisas que vêm saindo do forno apontam uma forte chance de Lula vencer no primeiro turno. As eleições estão caminhando para terem um turno só por falta de candidatos. Na prática, temos três candidatos, dois que formam a polaridade e um candidato fraquinho que é o Ciro Gomes, com seus 6 a 8%. Na medida em que as outras candidaturas vão saindo do páreo, vai se criando um universo de antecipação do segundo turno para o primeiro turno”, disse.

