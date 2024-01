Alvo de ameaças de morte por bolsonaristas, Karina Santos denuncia "apito de cachorro" de Michelle Bolsonaro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A influenciadora digital Karina Santos denunciou, em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, que está enfrentando uma intensa perseguição e ameaças de morte por parte de bolsonaristas, após ser exposta pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). A situação teve início quando Karina compartilhou um meme, no início de 2024, mostrando uma montagem de Michelle e Jair Bolsonaro presos, acompanhada da legenda: "Que tudo se realize no ano que vai nascer!".

Em resposta à publicação de Karina, uma candidata a vereadora do PL repercutiu o post, chamando a atenção de Michelle Bolsonaro, que possui mais de 6 milhões de seguidores. A ex-primeira-dama expôs o perfil de Karina em suas redes sociais, desencadeando uma onda de ataques: "a partir dessa exposição eu comecei a receber uma quantidade enorme de ataques contra mim, contra a minha família, contra o meu filho... ameaças de morte, ataques xenofóbicos, de gênero, gordofóbicos, homofóbicos e até incentivo a suicídio, ataques capacitistas... então eu tive alguns dias da minha vida virados do avesso.”

continua após o anúncio

A vítima relata não apenas o sofrimento causado pelas ameaças, mas também uma tentativa de censura, já que bolsonaristas mobilizaram ataques para denunciar sua página por discurso de ódio. A estratégia dos agressores envolveu não apenas a ameaça à integridade física e emocional de Karina, mas também a tentativa de silenciar sua voz.

Karina Santos descreveu o fenômeno como o "efeito apito de cachorro", referindo-se à influência de Michelle que desencadeou o início dos ataques: “é quando você expõe alguém e, com a sua influência, termina mobilizando [as pessoas].” Ela ressaltou que, embora sempre tenha sido alvo de ataques bolsonaristas, a maioria vinha de homens. No entanto, ela observou um aumento nos ataques provenientes de mulheres, sugerindo a possível influência da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entre o público feminino.

continua após o anúncio

A situação atingiu um ponto crítico quando o filho de 5 anos de Karina perguntou à avó o significado de ameaças de morte, revelando a extensão do impacto emocional na família: “eu até comentei aos meus seguidores que, no domingo, meu filho de 5 anos perguntou para minha sogra o que era ameaça de morte, dizendo que não queria morrer, que queria ser imortal, perguntando o que ele precisava fazer para viver, se ele precisava comer arroz e feijão... então infelizmente ele acabou escutando o que tava acontecendo no entorno", lamentou.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Assista à entrevista abaixo na TV 247:

continua após o anúncio

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: