Ana Fontes, a nordestina que criou a maior rede de mulheres empreendedoras do país

247 - O número de empreendedoras cresce a cada ano no país, especialmente depois da pandemia da Covid 19, quando muitas mulheres perderam seus empregos e tiveram que se reinventar com a criação de novos produtos e serviços. A tecnologia propiciou agilidade, escalabilidade e novas formas de vendas digitais dos pequenos negócios, inclusive pelo próprio WhatsApp.

Segundo dados da Global Gender Gap Report 2022, do Fórum Econômico Mundial (FEM), houve um aumento de 41% de pessoas do sexo feminino que abriram sua empresa em 2020. Hoje, no Brasil, são 10,3 milhões de empreendedoras que buscam autonomia e independência financeira, segundo o Instituto Brasildeiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O episódio “Mulheres que lideram o Brasil” do Programa “Sociedade do Amanhã”, na TV 247, debate os desafios e oportunidades no empreendedorismo digital com Ana Fontes - fundadora da Rede Mulher Empreendedora (RME) e vice-presidente do Conselho do Pacto Global da ONU Brasil. Ela é autora do livro “Negócios: um assunto de mulheres - A força transformadora do empreendedorismo feminino”.

A iniciativa, fundada por Ana, já impactou mais de 11 milhões de pessoas e gerou uma renda de 39 milhões para mulheres brasileiras. A rede conta com grandes parceiros, entre eles o Sebrae, Google, Amazon, Itaú Mulher Empreendedora, Meta e Toyota.

O programa “Sociedade do Amanhã” é conduzido todos os sábados, às 17h, pela jornalista Beatriz Bevilaqua, que tem passagens como colunista pelo MIT Technology Review. O objetivo a cada episódio é cobrir o universo da tecnologia e as principais transformações da sociedade nas últimas décadas com uma perspectiva sobre o nosso futuro. Ative as notificações aqui:

