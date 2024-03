André Barrence, o líder que fez o Google investir em startups de negros brasileiros

Barrence criou o “Black Founders Fund do Google” com o objetivo em investir em startups fundadas por negros e negras edit

247 - Você sabe o que são startups? E como elas têm impactado a realidade da nova economia em áreas como educação, saúde, energia e mobilidade? Startups são empresas jovens com um modelo de negócios escalável, repetível e com alguma base tecnológica. No episódio “Brasil, o país da Inovação” do Programa “Sociedade do Amanhã” , na TV 247, a jornalista Beatriz Bevilaqua entrevista André Barrence, Head do Google For Startups. Filho de nordestinos que se estabeleceram na região de São Miguel Paulista, na periferia de São Paulo, o líder compreende bem os desafios que surgem quando um empresário negro busca entrar neste mercado formado por maioria branca e com alto poder aquisitivo.

“Uma das principais privações que eu sinto que a população tem são de referências. Quando você não as têm, sua visão de mundo fica restrita. Mesmo com todas as dificuldades, meus pais sempre me trouxeram referências por meio da educação e de possibilidades de sonhar. Aos domingos meu pai me levava até o aeroporto só pra gente passear por lá e eu ter contato com outra realidade”, explicou.

Segundo o Relatório de Equidade Latam, recém-lançado pelo Diversity VC, com o apoio do Google for Startups, apenas 1,4% dos fundos investem em empresas nas quais os fundadores são etnicamente diversos, LGBTQIAP+ ou pessoas com deficiência.

Hoje, Barrence é um grande entusiasta em transformar a realidade por meio da tecnologia, por isso criou o “Black Founders Fund do Google” com o objetivo em investir em startups fundadas por negros e negras. A iniciativa busca reduzir a desigualdade racial no ecossistema de inovação brasileiro. Com um total de R$ 16 milhões, o fundo brasileiro já investiu em 66 startups brasileiras desde o ano de 2020.

Na entrevista que vai ao ar neste sábado ele traz exemplos de soluções desenvolvidas por empreendedores negros brasileiros que têm revolucionado o mercado global. O programa “Sociedade do Amanhã” é conduzido pela jornalista Beatriz Bevilaqua, que tem passagens como colunista pelo MIT Technology Review. O objetivo a cada episódio é cobrir o universo da tecnologia e as principais transformações da sociedade nas últimas décadas com uma perspectiva sobre o nosso futuro. Assista:

