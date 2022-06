Anitablian: nova ordem mundial nasceu com a aliança sino-russa

Apoie o 247

247 – O analista geopolítico Rogério Anitablian avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a guerra na Ucrânia acelerou a criação de uma nova ordem mundial, com um equilíbrio maior entre as potências. "A nova ordem mundial nasceu no dia 4 de fevereiro, com a aliança sino-russa. O império anglo-americano já não reina como antes", diz ele.

Na sua opinião, a guerra já está praticamente vencida pela Rússia, mas um acordo de paz ainda está distante. "Os russos fizeram avanços muito importantes e estão vencendo a guerra. O próprio Zelensky admite que perdeu 20% do território. Mas ele não tem autonomia para negociar", afirmou.

Anitablian também disse que os danos econômicos ainda serão maiores no Ocidente. "Quem pode suportar o petróleo indo a US$ 150 ou a US$ 200?", questiona. "Vejo risco de ruptura na União Europeia e dentro da própria OTAN. O contribuinte, nos Estados Unidos, também está insatisfeito", acrescenta.

O mais grave é o risco de uma escalada militar. "As opções estão diminuindo e o risco de conflito nuclear aumenta", diz ele. Entretanto, nesta nova ordem, o Brasil pode até se beneficiar. "A nova ordem traz grandes oportunidades para o Brasil e nosso maior desafio é lutar contra o cancelamento daqueles que defendem a soberania nacional."

