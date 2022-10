"Apoio Lula e sei que ele fará um governo de centro", diz Jones Manoel

Apoie o 247

247 – O historiador Jones Manoel, que disputou o governo de Pernambuco pelo PCB, falou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, como foi sua experiência como candidato e explicou por que decidiu apoiar Lula e Marília Arraes no segundo turno. "Quando me perguntavam sobre comunismo, eu citava Dom Helder e o Papa Francisco", disse ele. "Nessas eleições, muitos líderes comunitários viraram cabos eleitorais pagos e houve muita compra de votos", acrescentou.

Jones disse ainda que já está engajado na campanha de Lula. "Se Bolsonaro se reeleger, nós, os comunistas, seremos os primeiros a ser perseguidos", afirmou, defendendo ainda Marília Arraes em Pernambuco. "Nenhum voto em Raquel Lyra, apoio crítico a Marília Arraes. Esta é a nossa posição", apontou.

O historiador afirmou que não há espaço para indecisão. "O Congresso ficou ainda mais reacionário. Quem não toma posição hoje, está ajudando o fascismo. Não me surpreende que Lula faça um governo de centro. Lula vem resistindo, mas o segundo turno serve para precificar o futuro governo", afirmou.

Jones também afirmou que o TSE foi omisso em relação a vários crimes eleitorais. "Assembleia de Deus fez culto 24 horas, fazendo coerção ideológica. Nunca vi tanta compra de votos como agora. Tinha gente com saco de dinheiro dando nota de 50 reais. Igrejas viraram centrais de crime eleitoral, com aval do TSE", declarou.

