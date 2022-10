Aquias Santarém: “o que estão fazendo é um sacrilégio, é uma abominação dentro da igreja”

Apoie o 247

247 - O filósofo e jornalista Aquias Santarem classificou, em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, como “vergonhosa” a postura de lideranças religiosas na campanha eleitoral.

“A situação é tão vergonhosa que os pastores não estão mais com nenhum brio, nenhuma espécie de temor no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor temem mentir dentro da igreja. Então, não há temor nenhum. O André Valadão não tem o temor de Deus. Silas Malafaia não tem o temor de Deus. O que eles estão fazendo é um sacrilégio, é uma abominação dentro da igreja”, disse quias que é evangélico.

Ao comentar o caso de André Valadão, que fez um vídeo e publicou em suas redes sociais fazendo uma falsa retratação por disseminar fake news contra Lula, Aquias disse são “mentiras que deixam os membros da igreja com temor”.

“O que André Valadão fez com Bolsonaro? Que pacto fez com Bolsonaro para deixar de lado a sua ética cristã? Qual foi o pacto que Silas Malafaia fez com Bolsonaro para deixar as coisas de Cristo e se envolver com as coisas do Satanás? Qual foi o pacto da Damares com o poder para mentir dentro da igreja”, indagou.

Sobre as denúncias de coação de líderes religiosos contra fiéis para votar em Jair Bolsonaro, Aquias repudiou a ação que classificou como criminosa.

“Porque se os pastores estão vendidos, comprados, possuídos seja lá por que espírito for, utilizando a igreja para propagação de ódio, de mentira e sapateando dentro da igreja em nome do satanás você não tem a obrigação de segui-lo. Tem que denunciar o seu pastor que não estiver falando palavra de Deus. O pastor não tem autorização nenhuma para expulsar quem quer que seja oposição de eleição. Todo mundo é livre para votar em quem quiser. Não se deixe intimidar dentro da igreja”, salientou.

