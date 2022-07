Aroeira: Anitta foi corajosa em assumir voto em Lula

Apoie o 247

247 - O cartunista Renato Aroeira elogiou a coragem da cantora Anitta em declarar voto no ex-presidente Lula e em ser uma voz ativa na campanha para derrotar Jair Bolsonaro. A popstar agrega muitos votos e os benefícios de seu posicionamento devem ser aproveitados pela campanha petista, afirmou ele.

Segundo Aroeira, que também é músico, a trajetória de Anitta na música pode ser comparada à de Lula na política. Os dois saíram da periferia e rapidamente alcançaram o topo do mundo, observou.

“Ela é corajosa e ela se prepara. Embora ela esteja numa área completamente diferente e com um ímpeto e uma maneira de agir diferentes, quem mais a gente conhece que surge numa condição dificultosa e se prepara para o que virá? E depois se prepara mais e mais. Acho que a Anitta é mais um dos Lulas que estão surgindo no Brasil. Não é simplesmente uma pessoa que sai da periferia e chega numa certa posição, ela vai para o topo do mundo e o Lula vai ser presidente da República”, disse Aroeira. “Faz muita gente pensar”.

