"Ataques a escolas são a nova etapa da guerra híbrida contra o Brasil", diz Mario Vitor Santos

247 – O jornalista Mario Vitor Santos, diretor do Brasil 247, afirmou, no Bom Dia 247 do dia 12, que os ataques às escolas fazem parte de uma nova etapa da "guerra híbrida" contra o Brasil. Segundo o jornalista, os bolsonaristas estão cada vez mais isolados e a estratégia de incitar o medo e a insegurança nas escolas faz parte de uma tentativa desesperada de manter uma base de apoio. Porém, essa estratégia tende a ser ineficaz e apenas aumentar a repulsa da população ao bolsonarismo.

Mario Vitor destacou também que o discurso de ódio não tem espaço no Brasil e que a população está cada vez mais consciente da importância de combater a intolerância e o extremismo político. Para ele, o bolsonarismo está em crise e não tem mais espaço na sociedade brasileira.

O jornalista comentou sobre a guerra híbrida que vem sendo travada para contaminar o governo Lula. "Há uma tentativa de criar uma narrativa negativa em torno do novo governo, mas a população está atenta e não cairá nessa armadilha", diz ele. "É preciso resistir". Por fim, Santos destacou a importância de manter as crianças tranquilas nas escolas. Assista:

