Benedita da Silva: negros e brancos devem votar em candidatos negros

247 – A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a invisibilidade dos negros não pode persistir na política. "Se nós, negros, não votarmos em negros, quem vai votar? Mas queremos reciprocidade. Brancos devem também votar em negros", afirmou.

Na entrevista, Benedita, que é evangélica, também falou sobre a importância do diálogo com as igrejas e do respeito às religiões de matriz africana. "Precisamos também discutir o lugar dos negros na igreja. Já há muitas pastoras negras. Precisamos lutar contra guerras religiosas. Em nome de Deus, estão cometendo os maiores crimes contra o povo brasileiro. Mas Deus está falando com Lula", afirmou. "Eu e Lula queremos liberdade religiosa. Foi Lula quem sancionou a marcha para Jesus. O estado é laico, mas não podemos ignorar o crescimento da religião evangélica, do povo de axé e das outras religiões", acrescentou.

Sobre as eleições, ela afirmou que o Rio de Janeiro precisa mudar e se libertar das milícias. "Freixo pode vencer e André Ceciliano vai projetar a campanha na Baixada e no interior. Freixo tem história na defesa dos direitos humanos. O Rio é o coração do bolsonarismo, onde faremos nosso maior enfrentamento. Toda unidade é importante. Estamos fazendo a campanha do Freixo e queremos reciprocidade para o André Ceciliano", disse ela. "É muito importante que Lula vença no Rio e a conversa com os evangélicos é fundamental", afirmou.

Benedita também defendeu avanços na lei de cotas e disse ser contra a descriminalização das drogas, a não ser para tratamentos de saúde. "Esta é a eleição das nossas vidas e precisamos mudar o Congresso brasileiro. Lula precise ter um Congresso que o ajude a implementar seu programa", finalizou.

