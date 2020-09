Benedita da Silva: ‘sem uma frente de esquerda no Rio, acabamos colaborando com o que queremos acabar’

Deputada federal e pré-candidata à prefeitura pelo PT, Benedita da Silva lamentou que a esquerda não tenha conseguido lançar uma candidatura única na capital. “Ia ser um marco na cidade do Rio de Janeiro. Não conseguimos. Do jeito que está a cidade, nós tínhamos tudo para virar o jogo”. Assista na TV 247 edit

247 - A pré-candidata à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PT, Benedita da Silva, afirmou que lamenta o fato de a esquerda não ter sido capaz de formar uma frente na cidade para combater o ‘gigante do neofascismo’ na eleição do final de 2020. Benedita contou que se colocou à disposição para ocupar qualquer cargo, em qualquer nível, desde que a aliança fosse feita. A declaração foi feita em um debate na TV 247 junto com outras pré-candidatas a prefeita - Manuela D´Ávila (PCdoB - Por Alegre), Marília Arraes (PT - Recife) e Áurea Carolina (PSOL - Belo Horizonte), mediado pela filósofa Marcia Tiburi e pela jornalista Gisele Federicce.

“Os nossos partidos têm que tomar juízo e começar a entender o que pensam essas pessoas que nós queremos representar. O que elas estão pensando de nós? Elas não estão entendendo por que não saiu uma aliança no Rio. Eu me coloquei à disposição, ‘está bem, vou ser vice, não tem problema para mim’. O problema é que a gente tinha que fortalecer a nossa frente, criar essa frente, sabe? Isso para mim não é emprego, eu posso vice, posso ser candidata a vereadora, posso ser qualquer coisa contanto que a gente consiga somar para fazer esse enfrentamento. Eu sou despojada dessa questão”, afirmou.

Benedita da Silva ainda disse que uma frente deste tipo seria um marco na história da cidade do Rio e que o momento é totalmente favorável para a esquerda na região. “Não conseguimos, ia ser um marco na cidade do Rio de Janeiro, mas não conseguimos. Do jeito que está a cidade, nós tínhamos tudo, tudo, tudo para virar mesmo o jogo, mas virar pesado o jogo se tivéssemos todo mundo juntinho. Nós acabamos colaborando com aquilo que nós queremos acabar”.

