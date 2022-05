"Biden tem conflitos estruturais com Lula, mas não confia no Bolsonaro", diz Altman

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, avaliou que a Casa Branca não possui alternativas confiáveis para as eleições brasileiras e que a diplomacia americana não irá escolher um candidato para apoiar, como no passado.

Segundo ele, a operação do governo Joe Biden no Brasil se limitará à pressão sobre qualquer candidato que vencer as eleições, seja ele Lula ou Jair Bolsonaro.

“Os parceiros mais contumazes do Partido Democrata americano na América Latina, especialmente no Brasil, estão fora do jogo político, sem expressão eleitoral. Em relação ao Brasil, o governo Biden não tem uma carta eleitoral forte, na qual ele confie. Evidentemente, ele tem conflitos estruturais com o Lula e não confia no Bolsonaro”, disse.

“Não é a primeira vez que os EUA ficam sem uma carta confiável no processo eleitoral. Numa situação como essa, os Estados Unidos preferem estabelecer uma estratégia de pressão sobre um eventual novo governo Lula ou de pressão sobre um eventual governo Bolsonaro no caso de atual presidente vencer as eleições. Não é uma estratégia de intervenção no processo eleitoral, é uma estratégia de tentar manter qualquer dos dois governos sobre controle e pressão após as eleições”, disse.

