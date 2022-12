Bohn Gass: Bolsonaro armou um sistema para acabar com as instituições do Brasil

Apoie o 247

247 - O deputado federal Bohn Gass (PT-RS), participou do programa Giro das Onze, da TV 247. O parlamentar classificou como crime a permanência de acampados em frente a quartéis pedindo golpe e apontou a responsabilidade de Jair Bolsonaro.

“O Bolsonaro foi o adubo mais eficiente para estimular essas interrelações. Ele armou um sistema para acabar com as instituições do Brasil. Armou o Estado brasileio para o seu governo criando milícias, estimulando o consumo de armas e munições porque ele não respeita a democracia”, afirmou.

Sobre o parlamento, Bohn Gass considera que o ano encerra com vitória.

“Estamos encerrando o ano com vitórias extraordinárias. Não tem mais orçamento secreto, o que significa o enfraquecimento do centrão e do Lira. Tudo isso é importante para a democracia. Outra grande vitória foi aprovar o recurso para começar a ter recursos para o povo. O que sinaliza que nós temos que continuar tensionando de fora para dentro”, afirmou ele, reforçando a importância da ação dos movimentos sociais.

