"Bolsonarismo mata, Lula faz crescer a economia", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ato terrorista de Foz do Iguaçu abriu a chave para que a sociedade brasileira encontre o discurso para se livrar de vez do mal bolsonarista. "Bolsonarismo mata, Lula faz crescer a economia. Por mais que digam que a terra é plana, não vamos acreditar que a terra é plana", disse Stoppa, ao comentar a conclusão do inquérito, que negou motivação política no assassinato político do guarda municipal Marcelo Arruda cometido pelo bolsonarista Jorge Guaranho.

"Este tema só prejudica Bolsonaro. Deixa eles tentarem explicar um crime político, enquanto tentamos trazer de volta o desenvolvimento", disse Stoppa. "É preciso ter coragem de ir às ruas e enfrentar o ódio. O ódio deve ser enfrentado com inteligência e diálogo. Não podemos deixar de usar símbolos de esquerda", disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE