Bolsonaro deu tiro pela culatra ao pedir encontro com Biden, diz Marco Piva

247 - O jornalista e professor da FESP Marco Piva, em entrevista à TV 247, comentou a participação de Jair Bolsonaro na Cúpula das Américas e o encontro do chefe de governo brasileiro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Segundo ele, o "tiro" que Bolsonaro pretendia dar em Joe Biden acabou "saindo pela culatra", e o chefe da Casa Branca acabou se saindo melhor na conversa.

"O Joe Biden é capaz de dar um tiro na orelha do nosso presidente. E o Bolsonaro deu um tiro pela culatra ao exigir esse encontro, porque quem tem mais a ganhar com isso é o Biden, e não o Bolsonaro, apesar de ele ter descido em Los Angeles e ter dito que o Trump é coisa do passado. Ninguém acredita nisso", disse ele. "O relacionamento de Bolsonaro com o Trump é permanente, nas atitudes tanto do Trump mesmo depois de deixar a presidência quanto o Bolsonaro estando na presidência".

