‘Bolsonaro dizimou a população indígena’ ao acusá-la de promover queimadas, diz vice-presidente de conselho indígena

O vice-presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) de Rondônia, Elivar Karitiana, criticou o discurso de Bolsonaro na ONU e afirmou que "a floresta que está em pé hoje é a terra indígena" no Brasil. "Nós não precisamos desmatar para fazer nosso consumo", rebateu. Assista na TV 247

247 - O vice-presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) de Rondônia, Elivar Karitiana, disse à TV 247 que Jair Bolsonaro “dizimou a população indígena” ao acusá-la na ONU de promover as queimadas nas florestas brasileiras. O líder indígena disse ainda que “Bolsonaro trata povos indígenas com racismo” e que ele mesmo “é o maior incentivador do desmatamento".Em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na última semana, Bolsonaro afirmou que “índios queimam em busca de sobrevivência”.

Para Karitiana, Bolsonaro acusa os indígenas para se esquivar das críticas que recebe em razão da irresponsabilidade de seu governo perante a preservação ambiental. O vice-presidente do Condisi ainda afirmou que, por essência, os indígenas jamais seriam capazes de destruir a mata.

“Mais uma vez, milhares de vezes no seu mandato, no seu governo, o presidente da República injustamente condena a população indígena de todo o Brasil. É um absurdo o representante do País dizer, acusar a população indígena pela sua irresponsabilidade, tirando a sua responsabilidade acusa a população indígena. Nós, povos indígenas, temos respeito com a natureza, temos respeito com os animais. Para nós é super importante a natureza. Para nós a floresta é ser vivo. Nós, povos indígenas, não cortamos, não derrubamos qualquer madeira, qualquer arbusto, não matamos qualquer animal, por quê? Nós temos respeito”.

Elivar Karitiana afirmou também que “a floresta que está em pé hoje é a terra indígena” no Brasil. “Nós não precisamos desmatar para fazer nosso consumo. Como que a população indígena vai fazer uma queimada absurda como a que está acontecendo no Pantanal? Nós, povos indígenas, fazermos isso? Nunca. Pela falta de competência dele, ele acusa a população indígena. Ele dizimou a população indígena com a sua fala, com a sua acusação”.