"Bolsonaro é um prisioneiro solto, porque sabe que será preso", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

Google News

247 – O jornalista Leonardo Stoppa, em sua participação no programa Leo ao Quadrado em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, comentou sobre a situação política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Stoppa, Bolsonaro é um "prisioneiro solto", pois sabe que será preso e está desesperado com essa possibilidade.

Stoppa também destacou que a expectativa do mal pode gerar uma dor tão grande quanto o próprio mal. Além disso, o jornalista comentou sobre a decisão do ator Fábio Assunção de voltar à faculdade para cursar Ciências Sociais na PUC, elogiando-a como um grande exemplo que merece aplausos de todos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.