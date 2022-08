"Bolsonaro foi esmagado como um inseto na posse de Moraes", diz Gustavo Conde

Apoie o 247

247 – O linguista Gustavo Conde analisou no programa Poder e Linguagem, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, o significado do discurso de Alexandre de Moraes em sua posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. "Bolsonaro caiu numa armadilha e foi esmagado como um inseto na posse de Alexandre de Moraes. Alexandre cunhou seu nome na história ao frear Jair Bolsonaro", disse ele. "Alexandre feriu Bolsonaro com requintes de crueldade e todos os olhares se voltavam para o Lula", acrescentou.

Conde também afirmou que o bolsonarista Tarcísio de Freitas se enterrou na eleição de São Paulo, ao demonstrar preconceito contra os paulistas, quando disse que 'precisou vir alguém de fora' para resolver os problemas do estado. Conde também disse que a aliança entre Lula e o deputado André Janones foi boa para os dois. "Ciro Gomes está doente", disse ainda Conde. "Sua candidatura está custando caro ao PDT", finalizou.

