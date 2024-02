"Bolsonaro quer ser preso, mas Moraes não vai morder a isca", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – Durante uma edição recente do programa "Leo ao Quadrado", o jornalista Leonardo Stoppa fez comentários incisivos sobre a situação política atual, especialmente em relação à possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Stoppa enfatizou que a manifestação convocada por Bolsonaro para o próximo dia 25 na Avenida Paulista, em São Paulo, já é considerada um motivo de prisão cautelar. No entanto, ele ressaltou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, é um estrategista político habilidoso que não cairá nas armadilhas montadas pelo ex-presidente.

"Se ele prender, vai morder a isca", comentou Stoppa, referindo-se a uma possível reação de Moraes à pressão exercida por Bolsonaro para que seja preso. O jornalista expressou a opinião de que Alexandre de Moraes não deveria ceder à pressão e prender Bolsonaro, evitando assim entrar em um jogo político que poderia desencadear consequências imprevisíveis.

Além disso, Stoppa mencionou o líder religioso Silas Malafaia, sugerindo que ele também está preocupado com a possibilidade de ser envolvido em situações complicadas que podem surgir a partir das investigações em andamento sobre o 8 de janeiro. No contexto político atual, Bolsonaro e seu círculo mais próximo têm enfatizado sua popularidade como uma possível influência sobre o Judiciário, na tentativa de evitar uma prisão iminente. No entanto, observadores externos e críticos sugerem que a manifestação convocada por Bolsonaro pode ter o efeito contrário, aumentando a pressão sobre ele e suas ações. A estratégia adotada por Bolsonaro e seus aliados tem sido vista como uma tentativa desesperada de manter o apoio e evitar consequências legais. Assista:

