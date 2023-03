"Bolsonaro será referência do mal durante todo o governo Lula", diz Mário Vitor Santos

Apoie o 247

247 - O jornalista Mario Vitor Santos afirmou que Jair Bolsonaro (PL) será "referência do mal" durante todo o governo Lula (PT), o fator que manterá a coesão do governo federal e uma certa "condescendência" dos veículos de comunicação ao longo dos próximos anos.

"Houve durante a campanha eleitoral uma espécie de alianças de má vontade, uma frente ampla com Alckmin, PDT, o MDB, partes do PSDB que apoiaram o presidente Lula. A própria presença do Geraldo Alckmin na chapa presidencial é muito indicativa disso. Havia então essa predisposição de certos setores que queriam repelir o bolsonarismo e o Bolsonaro, se aliaram contra ele, contra o mal maior, contra essa espécie de maldição que se abateu sobre o país. A contragosto, esses setores acabaram aceitando o presidente Lula e participando da campanha dele. Até setores da própria Faria Lima acabaram, diante das opções restantes para o segundo turno, optando pelo presidente Lula. Alguns até votaram no primeiro turno no presidente Lula, a contragosto. Isso se reflete também em uma certa atitude dos meios de comunicação, mais condescendente, mais amistosa, menos antipática em relação ao presidente Lula do que em relação a Bolsonaro. A gente sente isso em alguns veículos, que a prioridade deles é descobrir alguma... Manter acesa a chama da oposição ao bolsonarismo, não que faltem motivos", diagnosticou Mario Vitor durante participação na TV 247.

Segundo o jornalista, a "aliança tácita" que ocorreu em torno do presidente Lula contra Bolsonaro durante a campanha vai se manter, tendo Bolsonaro como "ponto de unidade". "Tenho a impressão que como Trump continuou no noticiário americano sendo uma espécie de presença obrigatória para que as forças políticas se localizassem, ou em apoio a ele ou contra ele, tenho a impressão de que isso vai se repetir no Brasil. Bolsonaro será uma referência do mal ao longo do período do mandato do presidente Lula, será uma referência necessária, para todos os atores. Esse é um ponto de unidade do governo Lula, da esquerda, das facções que se unem em torno do presidente Lula originalmente, com seus aliados ocasionais das eleições. Então esse é um ponto que une todo mundo para além das divergências e que é capaz de prolongar uma frente necessária para combater essa praga que acabou angariando tanto apoio entre parcelas da população, que ainda tem sua expressão forte na política".

