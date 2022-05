"Bolsonaro tenta melar o jogo democrático", diz Paulo Rocha

No entanto, o senador prevê que a “maioria política”, favorável à democracia, sairá vitoriosa edit

247 - O senador Paulo Rocha, em entrevista à TV 247, alertou para o risco que Jair Bolsonaro impõe à democracia brasileira e para seu discurso com objetivos golpistas.

“À medida que avança a proximidade das eleições, o presidente da República de plantão está se sentindo ameaçado por uma vitória dos setores democráticos. Então, ele usa ameaças, como sempre usou, e o confronto com vários setores para dialogar com seus militantes políticos”, disse. “É um discurso que visa acirrar os ânimos do País, e que busca justificar qualquer possibilidade de melar o jogo democrático”.

Contudo, o senador prevê que a “maioria política”, favorável à democracia, sairá vitoriosa: “há uma maioria política no País, tanto nas áreas produtivas quanto na militância, que persegue o retorno da democracia, o retorno à conquistas do passado, soberania perante outros povos, políticas públicas que levavam a cidadania e a dignidade ao nosso povo. É isso que está em jogo. Portanto, o discurso autoritário e de ameaça a nossa democracia não deverá vingar”.

