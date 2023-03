"Bolsonaro terá que ser expurgado do País pelo caminho político – e não jurídico", diz Breno Altman

Jornalista e analista político aponta que a derrota do bolsonarismo não será jurídica, mas política, com a esquerda liderando o campo e atraindo eleitores do bolsonarismo. Assista edit

247 - O jornalista e analista político Breno Altman, falando em uma entrevista à TV 247, discutiu a situação política atual do Brasil. Em relação à possibilidade de tornar Jair Bolsonaro inelegível em razão de crimes eleitorais e que cometeu durante seu mandato, ele afirmou que o ex-chefe do Executivo "terá que ser expurgado do País pelo caminho político – e não jurídico".

Segundo Altman, a discussão não deve ser sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, mas sobre a possibilidade de ele ser condenado pelos crimes que lhe são atribuídos. "Ele só vai se tornar inelegível se ele for condenado por algum crime. Não existe uma inelegibilidade abstrata. Ou um crime eleitoral ou um crime de natureza penal", explicou.

O jornalista também apontou um cálculo por parte da direita tradicional, composta por PSDB, MDB, União Brasil, meios de comunicação e burguesia, de que tirar Bolsonaro de cena é fundamental para que eles voltem a dirigir o campo conservador. "Enquanto o Bolsonaro estiver livre, leve e solto, seria, segundo esses cálculos, muito difícil que a direita liberal voltasse a ter protagonismo. Pode haver um cálculo, mas isso está mais no marco das conjunturas do que de provas concretas", disse.

No entanto, Altman alertou que "a derrota do bolsonarismo não será predominantemente uma derrota jurídica", e que "não é pelo caminho jurídico que o bolsonarismo será expurgado da vida política brasileira". Ele defendeu que a derrota do bolsonarismo deve ocorrer pelo caminho político, o que é mais complicado e depende do governo Lula conseguir acertar a mão na economia e nas políticas sociais, atraindo setores que votaram no bolsonarismo para um campo liderado pela esquerda.

"O embate jurídico é um embate acessório. Ele nunca na história do país resolveu o problema central", concluiu Altman.

Assista:

