"Bolsonaro vai passar agora por um teste de fadiga", diz Breno Altman

247 – Em uma entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, trouxe análises incisivas sobre o atual cenário político brasileiro, especialmente no que diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus desafios iminentes. Altman destacou que Bolsonaro está prestes a enfrentar um período crítico, caracterizado por pressões internas e externas que colocarão à prova sua capacidade de manobra e resistência.

"É o que resta a Bolsonaro se colocar como candidato, a partir da vitimização", comentou Altman, referindo-se à estratégia do ex-presidente de se posicionar como vítima em meio a turbulências políticas.

Segundo o jornalista, Bolsonaro vai sofrer um teste de fadiga, no qual serão evidenciadas suas fragilidades e limitações diante de desafios cada vez mais complexos e multifacetados.

Altman ressaltou que o movimento em jogo atualmente é a disputa pelo comando do campo conservador, onde diferentes atores políticos almejam ocupar o vácuo de poder deixado pelo bolsonarismo. Ele mencionou o nome de Tarcisio de Freitas como uma figura emergente na direita brasileira, indicando que a sucessão do bolsonarismo já está em pauta nos bastidores políticos.

Reforma militar – O jornalista também abordou a oportunidade que se abre neste momento para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Dificilmente teremos uma janela de oportunidade melhor para promover a reforma militar", acrescentou Altman, sugerindo a necessidade de reformulações estruturais no aparato militar brasileiro.

Por fim, o jornalista enfatizou a importância de encerrar órgãos como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), destacando a necessidade de repensar o papel dessas instituições no contexto democrático do país. Assista:

