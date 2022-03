Boulos sobre eleição à Câmara: "temos que tirar poder do Centrão e da extrema direita"

Apoie o 247

ICL

247 - Um dos líderes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Guilherme Boulos (PSOL) retirou sua pré-candidatura ao governo de São Paulo na última segunda-feira (21) para se candidatar a deputado federal. À TV 247, o agora pré-candidato à Câmara disse ser preciso, além de eleger o ex-presidente Lula (PT), “tirar poder do Centrão e da extrema direita”.

“Essa decisão foi resultado de muito diálogo nos últimos meses e de uma análise da gravidade da situação que a gente vive hoje no Brasil e em São Paulo”, relatou Boulos, que disse ser seu objetivo “contribuir para uma ampliação da bancada de esquerda no Congresso Nacional. Temos que eleger o Lula, e essa é uma tarefa fundamental, mas não basta”.

“Precisamos também tirar poder do Centrão, da extrema direita que hoje deita e rola no Congresso. O Centrão hoje está com a caneta, com a chave do cofre na mão. Se a gente quer, de fato, revogar o teto de gastos para poder liberar o investimento público, se a gente quer revogar a reforma trabalhista para garantir direitos para o povo trabalhador, para motoqueiro de aplicativo, nós vamos precisar ter força no Congresso”, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE