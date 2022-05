"Brasil será um excelente ambiente de negócios com Lula", diz Celso Amorim

Segundo o embaixador, isso explica as manifestações recentes de autoridades estadunidenses sobre o processo eleitoral edit

247 – Por que tantas autoridades do governo Biden têm feito manifestações explícitas em apoio ao processo eleitoral no Brasil? Apoio ao ex-presidente Lula? Rejeição a Jair Bolsonaro? O embaixador Celso Amorim tem a resposta. "O Brasil vai se tornar um excelente ambiente de negócios com Lula e isso é o que os Estados Unidos mais gostam", disse ele, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247.

O ex-chanceler também avalia que Lula terá um papel importante na construção da paz mundial. "O mundo vê no Lula o símbolo da paz e da justiça social. Lula vai ajudar a mobilizar países sul-americanos, africanos e árabes em busca da paz", afirma. Sobre este tema, ele vê com preocupação a expansão da OTAN. "A entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN afasta o mundo de uma paz mais duradoura", diz ele. "O mundo terá uma clivagem, que separará o norte desenvolvido do Leste. E a Rússia ficará mais próxima da China", acrescenta.

Ele também afirma que, historicamente, a Rússia sempre foi o inimigo de plantão do Ocidente, mas diz que é um grande erro dividir o mundo entre democracias e autocracias.

Sobre as eleições brasileiras, ele diz que está se formando uma onda pela vitória de Lula no primeiro turno e acrescenta que Bolsonaro conseguiu articular uma grande aliança de transgressores, mas que será derrotado.

