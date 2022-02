“Brasil virou Disneylândia do nazismo e o problema vai muito além do Monark”, diz Michel Gherman

Apoie o 247

247 - Professor de Sociologia da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, Michel Gherman, em entrevista à TV 247, repudiou com veemência as declarações de Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, em defesa de partidos nazistas, que contou com o apoio do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP).

Gherman chamou atenção, porém, para que a análise sobre o nazismo no Brasil, chamado poder ele de “Disneylândia do nazismo”, vá além do caso envolvendo Monark. A pergunta que deve ser feita, segundo o professor, é: “como chegamos até aqui?”.

“A gente elegeu um presidente da República com profundas conexões com o nazismo, a gente elegeu um presidente da República que tinha um ideólogo muito vinculado ao nazismo, o Olavo de Carvalho. A pergunta que temos que fazer é como chegamos até aqui, como nos transformamos em uma Disneylândia do nazismo, com pessoas vindo para o Brasil para fugir das punições na Alemanha”, afirmou.

O professor defendeu que se vá até a “causa” do avanço do nazismo no Brasil, que é a naturalização deste discurso por parte de autoridades eleitas - e não eleitas.

“Nesse sentido, a gente não pode cair na asneira de entender que o problema do Brasil em relação ao nazismo é o Monark. Não é. O Monark é consequência de um problema muito maior que normalizou, regularizou, produziu o nazismo como alguma coisa aceitável, tolerável no Brasil, com todas as leis contra o nazismo e supostamente afetando a liberdade de expressão dos nazistas. O Brasil é o país no mundo que mais tem crescimento da extrema direita, de grupos antissemitas e neonazistas. A gente não chegou até aqui à toa. A gente chegou até aqui, principalmente, colocando pessoas no poder que regularizam o nazismo, normalizam o nazismo, seja o presidente da República, o secretário de Cultura, o presidente da Fundação Palmares ou o deputado federal. Monark é sintoma, não é causa”.

