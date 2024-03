Breno Altman: "Bandeira de Israel é o símbolo que unifica a extrema direita"

Apoie o 247

247 – Nesta semana, o renomado analista político Breno Altman participou de uma transmissão ao vivo na TV 247, onde discutiu temas cruciais sobre a atual conjuntura política e um dos temas que ganhou destaque foi a presença marcante da bandeira de Israel em manifestações de cunho conservador e de extrema direita. Altman compartilhou reflexões contundentes sobre o significado desse símbolo e suas implicações ideológicas.

Altman começou por abordar a crescente associação entre grupos neopentecostais e o sionismo religioso nos Estados Unidos e no Reino Unido, destacando a importância geopolítica de Israel na luta contra o Oriente, em especial o enfrentamento com os palestinos.

Para ele, a proximidade religiosa entre evangélicos e o sionismo se tornou uma narrativa poderosa, alimentando a ideia de que Israel representa a vanguarda da civilização ocidental contra os supostos perigos do Oriente, incluindo o Islamismo.

O analista apontou para uma narrativa que une a extrema direita em torno da defesa de Israel como uma espécie de bastião contra o que chamou de "Oriente abstrato", que engloba não apenas o Islamismo, mas também o comunismo e o socialismo, segundo essa visão.

No entanto, Altman levanta questionamentos profundos sobre o verdadeiro significado desse apoio incondicional a Israel. Ele sugere que por trás dessa associação há um interesse em fortalecer uma agenda conservadora e militarizada, tanto dentro dos Estados Unidos e do Reino Unido quanto no próprio Estado de Israel.

Altman também destacou a aproximação entre o neopentecostalismo e o sionismo religioso, evidenciando como grupos conservadores religiosos buscam consolidar uma aliança que mistura política e religião, visando reforçar seus próprios interesses.

Ao longo da transmissão, Altman enfatizou a importância de compreender o contexto geopolítico e religioso por trás do apoio a Israel, alertando para os riscos de uma narrativa que utiliza a bandeira de Israel como um símbolo unificador da extrema direita, muitas vezes mascarando agendas obscuras e perpetuando discursos de ódio e exclusão.

A discussão liderada por Breno Altman reflete a complexidade das relações políticas e ideológicas que permeiam a utilização de símbolos como a bandeira de Israel, apontando para a necessidade de uma análise crítica e contextualizada diante dos acontecimentos políticos globais. Assista:

