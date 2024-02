'Candidatos vão querer Bolsonaro longe', avalia Jandira Feghali após ação da PF

Apoie o 247

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) afirmou que a operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro (PL) e seus ex-ministros, ex-assessores e militares mais próximos deverá prejudicar o campo bolsonarista na eleição municipal deste ano. A PF deflagrou na última quinta-feira a maior ação contra o núcleo bolsonarista para apurar a tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito articulada por este grupo.

Para a parlamentar, Bolsonaro está cada vez mais isolado e se torna um personagem ainda mais tóxico na cena política nacional. “A consequência política dessa ação é muitos governantes e candidatos quererem o Bolsonaro longe. Eles gostariam do Bolsonaro no palanque e, na minha opinião, agora vão querer o Bolsonaro distante. O Bolsonaro vai se isolando politicamente. Essa ação desbastou todo o núcleo em torno dele, de ministros, assessores e militares. Ficou o Bolsonaro sozinho no centro agora”.

Segundo a deputada, a prisão de Bolsonaro também não está longe. “O próximo passo, na minha opinião, é chegar no Bolsonaro. Não vai ter muito jeito. É claro que tem que ser no tempo correto, no tempo em que a sociedade se convença de que ele de fato tem culpa. Esse processo de convencimento que a própria Justiça faz, que a Polícia Federal faz, mostrando provas, acaba convencendo a sociedade de que a prisão é inevitável”.

Ela afirmou que o envolvimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, nas tramas golpistas também deverá prejudicar o partido e os bolsonaristas no pleito do final deste ano. “Perde o PL. Perde espaço nas eleições. Esse processo ainda vai crescer, muitas coisas ainda vão aparecer. Eu acho que nesse processo de investigação e apuração, a tendência é esse campo ficar muito sujo, porque as provas vão aparecer. Qual era o discurso do Bolsonaro? Do cara honesto, anticorrupção, do cara que livrou o país do caos. Então, na medida em que vai sendo provado não só o golpe, mas tudo que ele fez com as joias, as vendas, tudo que implica a atuação corrupta do governo, isso vai enlamear cada vez mais esse campo bolsonarista”.

Jandira advertiu, porém, que o campo democrático precisará ajustar sua comunicação para enfrentar os bolsonaristas nas redes sociais. “Eles têm uma boa comunicação, eles vão distorcer tudo isso, vão botar a culpa no Lula. Então nós também precisamos ter uma estratégia de comunicação de rede, para chegar lá na ponta. Se não eles chegam e a gente não chega, e isso acaba dando a falsa versão do que está acontecendo para essa base territorial e popular que o Bolsonaro alcança”.

