Cantalice: “Flávio Bolsonaro é um subproduto do fisiologismo do pai”

247 - O diretor de comunicação da Fundação Perseu Abramo, Alberto Cantalice, analisou o cenário eleitoral durante entrevista ao programa Boa noite, da TV 247.

Segundo ele, Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato a presidente, representa uma continuidade do modelo político construído pela família Bolsonaro.

“Ele é um subproduto do fisiologismo do pai”, disse. “Montou um clã, na verdade, liderado por ele, que agora ele deu a outorga pro Flávio”, acrescentou.

O dirigente petista afirmou que, embora determinadas movimentações políticas não sejam ilegais, levantam questionamentos éticos. Segundo ele: “Não é ilegal o que ele está fazendo, é imoral”.

Na avaliação de Cantalice, a trajetória política da família Bolsonaro foi marcada pela ocupação sucessiva de cargos públicos por parentes próximos.





Congresso do PT

Cantalice detalhou os debates realizados no 8º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizado em Brasília. Segundo ele, o encontro reuniu mais de 600 delegados e definiu linhas estratégicas para o próximo ciclo eleitoral.

Cantalice afirmou que a legenda decidiu dividir as discussões em duas etapas: uma focada na tática eleitoral e no programa de governo, e outra, prevista para o próximo ano, dedicada a temas estruturais do partido.

“Foi o congresso mais unitário da história do PT, de 46 anos de PT”, enfatizou Cantalice, que manifestou confiança na reeleição do presidente Lula.

Para o dirigente, a campanha de reeleição será baseada na apresentação de resultados já entregues e de novas propostas para o país. Ele afirmou que um candidato à reeleição precisa prestar contas do que realizou e explicar metas ainda não concluídas.

Segundo ele, o momento exige diálogo direto com a população: “Agora é hora de bater de porta em porta, olhar no olho das pessoas e pedir o apoio para que o Brasil continue avançando”





Reindustrialização e investimentos públicos

Cantalice destacou a agenda econômica voltada ao crescimento industrial. Cantalice citou o papel do BNDES e afirmou que o banco estaria investindo fortemente na retomada produtiva.

Ele também mencionou o programa Nova Indústria Brasil e defendeu uma política que combine desenvolvimento industrial com fortalecimento do agronegócio e soberania energética.





Petrobras e exploração na Margem Equatorial

Ao tratar de energia, Cantalice defendeu o protagonismo da Petrobras na exploração de novas reservas. Segundo ele, a companhia reúne experiência internacional em operações de águas profundas e deve avançar somente após garantias técnicas e ambientais.

O dirigente citou propostas sociais para os próximos anos, como a expansão da escola pública em tempo integral, com alimentação completa, esporte e cultura, além do debate sobre tarifa zero no transporte público.

Ele argumentou que medidas dessa dimensão exigem planejamento fiscal e cooperação entre União, estados e municípios.