Carina Vitral: “os jovens e as mulheres derrotarão o bolsonarismo em outubro”

247 - Economista por formação e liderança política por vocação, Carina Vitral presidiu a União Nacional dos Estudantes (UNE) entre 2015 e 2017 e fez parte do movimento União da Juventude Socialista (UJS).

Em entrevista ao programa Literatura & Pensamento Crítico desta semana, ela abordou a importância da participação da juventude brasileira e da força feminina na luta contra o bolsonarismo. “Os jovens e as mulheres derrotarão o bolsonarismo em outubro. Entre os homens, inclusive, a disputa entre a democracia e o projeto neofacista do bolsonarismo está mais apertada”, ressalta Vitral, que este ano concorre ao cargo de deputada estadual por São Paulo pelo PCdoB.

Segundo a mais recente pesquisa apresentada do Datafolha, que foi apresentada na última quarta-feira, nas 12 maiores capitais do país, Lula tem 51% entre os jovens, enquanto Bolsonaro aparece com apenas 20%. Em sondagens prévias, o instituto demonstrou que a esquerda é mais forte entre as mulheres, as camadas mais empobrecidas, os negros e a comunidade LGBTQIA+, enquanto a direita avança entre os homens e ricos.

“Eu defendo uma frente ampla. Ou seja, todas e todos que quiserem reconstruir o Brasil ao lado do presidente Lula devem ser aceitos de bom grado para trabalharmos neste projeto”, ressalta Vitral.

Durante a conversa, que foi conduzida pelo jornalista Cesar Calejon, a economista abordou diversos temas sobre a política nacional, a geopolítica global e a paridade de gêneros, por exemplo.

“Vamos demandar, efetivamente, uma participação muito mais efetiva das mulheres na vida parlamentar da nação a partir deste novo governo progressista. Não vamos aceitar a mera condição de coadjuvantes neste processo”, conclui Vitral.

