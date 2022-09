Carol Grohmann: “O Brasil vive um governo fascista e é preciso escolher um lado nessa guerra”

Apoie o 247

247 - Jornalista e escritora, Carolina Grohmann dedicou os últimos quatro anos de sua pesquisa a ouvir interlocutores que lhe deram as suas impressões sobre a ascensão do bolsonarismo em 2018.

Com mais de quarenta entrevistas realizadas, Grohmann redigiu o livro “O Brasil de Bolsonaro: testemunhos históricos de um país em guerra narrativa”, lançado em agosto pela editora Mireveja. Ela foi a entrevistada desta semana no programa Literatura & Pensamento Crítico, apresentado pelo jornalista Cesar Calejon na TV 247.

Com base nesses testemunhos, a autora aborda fatos importantes do atual período sociopolítico da nação, como educação, cultura, a escalada armamentista no país, questões raciais e muito mais.

Além disso, a escritora também desenvolveu um site (www.obrasildebolsonaro.com.br) para que as pessoas possam contribuir com as suas próprias histórias considerando a forma como elas vivenciaram os anos do bolsonarismo. Para ela, “é importante ouvir todas as histórias, inclusive as que não foram publicadas no livro”.

“A obra é inspirada no gênero que ficou conhecido como romance de vozes e o maior desafio, quando ao olhar para o Brasil sob o (governo) Bolsonaro, é saber como a gente sai das narrativas e vai efetivamente para a luta”, reflete Grohmann.

Durante a conversa, a escritora afirmou que vivemos um momento decisivo e que adotar uma postura firme é extremamente necessário neste contexto.

“Escutar as pessoas e escrever esse livro me deixou mais preparada para entender o meu lado nessa guerra. O Brasil vive um governo fascista e é preciso escolher um lado nessa guerra”, conclui a autora.

