"Cassação da concessão da Jovem Pan abriria precedente perigosíssimo", diz Cesar Calejon

247 - O jornalista Cesar Calejon, em entrevista ao Giro das Onze, da TV 247, criticou a conduta golpista de alguns veículos de comunicação, como a rádio Jovem Pan, mas disse ser contra a cassação da concessão.

“Sou contra a cassação do registro da emissora, por mais que eles tenham cometido excessos e devam responder na medida da lei. Isso abriria um precedente perigosíssimo”, argumentou o jornalista.

Segundo ele, tal medida abriria um precedente para que um eventual governo de centro-direita ou de ultradireita utilize o mesmo argumento para cassar veículos democráticos como o 247.

“O problema é que as leis são altamente interpretativas e funcionam com base no que se entende por jurisprudência.

Ao abrir um precedente nesta ordem eu tenho medo”, advertiu.

“Por um lado, acho que eles merecem ser cassados porque o que fizeram foi um absurdo completo. Mas por outro lado, acho extremamente perigoso diante do precedente que pode se estender de forma indeterminada”, concluiu.

