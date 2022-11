Cesar Calejon: “Estamos lidando com um movimento de cunho fascista”

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Cesar Calejon advertiu durante participação no programa Giro da Onze, da TV 247, que é preciso ficar alerta ao movimento bolsonarista após a derrota nas urnas.

“Estamos lidando com um movimento de cunho fascista. Tudo que é necessário é que uma pessoa esteja enlouquecida o bastante para se aproximar com uma arma e efetivamente produzir um assassinato. Tomaria muito cuidado como em nenhuma outra ocasião da nossa República”, frisou Calejon

Autor de livros como ‘Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do Século XXI’ (Editora Kotter) e ‘Tempestade Perfeita: o bolsonarismo e a sindemia covid-19 no Brasil’ (Editora Contracorrente) e o mais recente intitulado "Sobre Perdas e Danos: negacionismo, lawfare e neofascismo no Brasil", Calejon afirma que há “uma certa condescendência das instituições brasileiras” com as ações de bloqueios de estradas e ocupações em frente a quartéis.

Ele disse ainda que é preciso fortalecer a comunicação do campo progressista.

“Me parece uma medida fulcral que o novo governo deve adotar de não deixar a mídia e as redes sociais se pautarem sem um uma rígida atuação”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.