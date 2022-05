"Chance de Lula vencer em primeiro turno é real e crescente", diz Marcos Coimbra

Apoie o 247

247 – O sociólogo Marcos Coimbra, diretor do Instituto Vox Populi, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem boas chances de vencer as eleições presidenciais já no primeiro turno. "É mais provável uma antecipação do segundo turno no dia 2 de outubro", diz ele. "Lula tem chance real de vencer em primeiro turno", acrescenta.

Coimbra diz que, ao contrário de Lula e de Jair Bolsonaro, Ciro Gomes não tem voto cristalizado e aponta que seus eleitores podem migrar para o ex-presidente. "Os sinais não são favoráveis ao Ciro e seus eleitores vão tomar uma decisão", diz ele. Coimbra ressalta que nunca um candidato com a frente que Lula tem deixou de ganhar a eleição. Ele também destaca que o ineditismo da vitória de Lula em São Paulo faz muita diferença. "Cresce a sensação de que é preciso resolver logo a vida do País", aponta.

Ele também destaca que muitos candidatos viáveis da direita nos estados estão evitando o contato com Bolsonaro. "Ele tira votos", afirma. "A grande maioria da população vê Bolsonaro como um péssimo governante. Ou ele é odiado ou visto como um pobre coitado", acrescenta. Coimbra ressalta que, pela primeira vez, um presidente concorre com um ex-presidente. "Lula tem uma obra, Bolsonaro também. Por isso mesmo, Lula é o maior favorito que o Brasil já teve numa eleição", finaliza.

