Chico Alencar defende CPI da Abin para "propor uma nova modelagem da inteligência no Brasil"

247 - O deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ) defendeu a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), afirmando que o colegiado é um importante mecanismo para a apuração dos fatos e para a proposição de novos modelos de inteligência para o país. "Uma CPI é diferente de investigação judicial ou policial. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga pessoas envolvidas em supostos crimes e escândalos, mas com o dado fundamental da vida parlamentar, que é a transparência absoluta", destaca Alencar em entrevista à TV 247.



O deputado destaca a utilidade potencial de uma CPI da Abin. Como contexto, ele menciona um encontro entre o diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa, com seu antecessor da era Bolsonaro, o hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), no ano passado, que levanta questões pertinentes sobre o teor dessa conversa e seu impacto no interesse público: “o que eles estavam conversando? Será que o próprio Luiz Fernando Corrêa não avaliava nada do que a Abin poderia ter feito ou de possíveis, como a PF indica agora, embarreiramentos a essa investigação já no governo Lula?".



Alencar afirma que a CPI não se limitaria a simples questionamentos, mas desempenharia um papel mais amplo na reformulação da inteligência no Brasil, rompendo com a visão marcada pelo período da ditadura militar iniciada em 1964. "Uma CPI tem também como objetivo fazer propostas de políticas para os órgãos que ela investiga. Então eu sou defensor ardoroso dessa CPI, mas já vi que há resistências, tanto na oposição, por óbvio, e de parte da base do governo", concluiu o deputado.

