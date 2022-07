Christian Dunker: assassino de Foz é também vítima do discurso de ódio de Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O psicanalista Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho foi chocante e abre a preocupação de que abra uma série de atentados. "É um crime político, mas o assassino de Foz é também vítima do discurso de ódio. Nosso grande desafio não é só a deposição de Bolsonaro, mas a reversão de um discurso que chamamos de bolsonarismo. Ele foi tomado pelo discurso do mito. Ele vai para a cadeia, mas foi também manipulado", diz ele.

Na entrevista, Dunker questiona o que é preciso para que um crime como esse nunca mais aconteça? "É preciso deslocar o sentido de radicalização. Guaranho e Arruda tinham um diálogo possível", afirma. Na visão do psicanalista, Jair Bolsonaro hoje tem dificuldade para sair do discurso que ele próprio criou. "O caso de Foz pode abrir a mente de muitas pessoas. Fica mais difícil, por exemplo, sustentar um discurso cristão e o apoio a Bolsonaro. O caos bolsonarista fica mais audível e visível", afirma. "Para falar de Bolsonaro, precisamos falar de crueldade, de cinismo. Bolsonaro é um homem muito limitado, que se presta a reverberar o que há de pior nas pessoas. Ele não percebe o cargo que ocupa. Ele é o fascista banal", acrescenta.

Dunker também afirma que o Brasil não tem 30% de fascistas, mas alerta para um risco: "no discurso bolsonarista, não há lugar para a derrota e podemos ter a violência em pânico". A despeito de tudo isso, ele demonstra um relativo otimismo. "Nenhuma civilização avança sem tropeçar. Chegou a hora de reconstruir o Brasil."

