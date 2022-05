"CIA não está preocupada com a democracia em nenhum país do mundo", diz Brian Mier

Jornalista comentou revelação de que a CIA se reuniu com o alto escalão do governo Bolsonaro edit

247 - O jornalista Brian Mier, em entrevista à TV 247, comentou a revelação de que autoridades do alto escalão do governo Jair Bolsonaro se encontraram com o chefe da CIA, William Burns, em julho do ano passado.

Segundo a agência Reuters, no encontro, Burns mandou Bolsonaro não melar as eleições no Brasil. Para o jornalista, entretanto, a CIA não possui qualquer compromisso democrático, e sim interesses estratégicos:

“Todo mundo que tem o mínimo de conhecimento da história estadunidense sabe que a CIA não está preocupada com a democracia em nenhum país do mundo, nem nos Estados Unidos”.

“Tem teorias que dizem que isso foi vazado de propósito. Reflete a falta de coerência interna sobre o Bolsonaro no governo do Biden. Parece que eles estão brigando internamente. Tem uma parte que quer ajudar Bolsonaro porque ele favorece as multinacionais, mas outras partes acham que é um tiro no pé por seu relacionamento com Steve Bannon e Donald Trump. Ou seja, não é por causa de qualquer preocupação com o povo brasileiro”, disse.

